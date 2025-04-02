Россияне стали чаще жаловаться на задержку зарплаты

Роструд заявил о значительном росте жалоб на задержку или невыплату зарплат

Количество жалоб россиян на задержку или невыплату заработной платы в 2024 году выросло более чем на треть по сравнению с 2023 годом. Это следует из данных Роструда, которые приводят «Известия».

«В 2024 году территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) получили 18,4 тысячи обращений граждан, связанных с задолженностью по заработной плате, — на 37,4 процента больше, чем годом ранее», — говорится в отчете ведомства. При этом общая задолженность по зарплатам составила 508 миллионов рублей.

Газета со ссылкой на юристов уточняет, что больше всех рискуют столкнуться с такой проблемой те, кто получает «серую» зарплату. Это связано с тем, что сотруднику будет тяжело доказать что-либо трудовой инспекции.

В группу риска входят и оформленные по договору гражданско-правового характера, а также самозанятые, когда исполнитель и заказчик не состоят в трудовых отношениях, так как такие работники лишены какой-либо защиты со стороны прокуратуры и трудовой инспекции.

Ранее стало известно, что разрыв в удовлетворенности доходами среди мужчин и женщин сократился в 2024 году до минимума за всю историю наблюдений.