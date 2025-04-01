Разрыв в оценке зарплат мужчин и женщин оказался в России минимальным в истории

«Ведомости»: Гендерная разница в оценках зарплат достигла исторического минимума

Разрыв в удовлетворенности доходами среди мужчин и женщин сократился в 2024 году до минимума за всю историю наблюдений. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишут «Ведомости».

Отмечается, что результаты актуального исследования комплексного наблюдения условий жизни населения, которое проводится раз в два года, продемонстрировали достижение показателем рекордного уровня — по сравнению с данными за 2022-й он сократился с 5 до 3,2 процентных пункта.

В целом положительная оценка зарплат гражданами существенного выросла в обеих гендерных категориях. Довольных своими заработками мужчин оказалось 62,8 процента против 53 процентов ранее, среди женщин показатель составил 59,6 процента на фоне прежних 48. Как напоминает издание, в этот период времени средняя начисленная заработная плата выросла у россиян на 30,9 процента а у россиянок — на 25,7 процента.

Эксперты отмечают снижение гендерной дискриминации на рынке труда, констатируют журналисты. Как отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, обсуждаемое сокращение разрыва оценок доходов произошло в том числе из-за наблюдавшегося в стране дефицита кадров и изменения структуры занятости на фоне военной спецоперации на Украине. Работодатели стали чаще нанимать на работу женщин, указывает он.

На прошлой неделе в ЦБ заявили, что реальные доходы 22 процентов российских домохозяйств выросли с 2022 по 2024 год в полтора раза и больше, причем граждане, заработки которых росли быстрее, начинали и больше тратить. В связи с этим в Центробанке обратили внимание на излишний оптимизм по поводу устойчивости своего финансового положения глав домохозяйств, чьи доходы подскочили с наибольшей скоростью, указав, что он «может приводить к ошибкам при решениях о расходах, сбережениях и кредитах».