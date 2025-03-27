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14:11, 27 марта 2025Экономика

Россиянам рассказали об излишнем оптимизме по поводу роста доходов

ЦБ: Доходы 22 % российских домохозяйств выросли с 2022-го более чем в 1,5 раза
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Реальные доходы 22 процентов российских домохозяйств выросли с 2022 по 2024 год в 1,5 раза и больше, при этом у 19 процентов они снизились не менее чем на 10 процентов. Об этом со ссылкой на подсчеты Центробанка в рамках «Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам» сообщает Frank Media.

Очередной раунд обследования проводился в марте-октябре прошлого года. Основным его отличием от предыдущих опросов в рамках стартовавшего в 2013-м проекта в ЦБ назвали то, что беседовать стремились с представителями тех же домохозяйств. В результате 89 процентов респондентов в 2024-м отвечали на вопросы и двумя годами ранее.

В материалах говорится, что граждане, доходы которых росли быстрее, начинали и больше тратить, на фоне чего в ЦБ обратили внимание на излишний оптимизм по поводу устойчивости своего финансового положения глав домохозяйств, чьи доходы подскочили с наибольшей скоростью. «Респонденты могут избыточно экстраполировать будущие изменения доходов из опыта 2022–2024 годов, что может приводить к ошибкам при решениях о расходах, сбережениях и кредитах», — рассказал регулятор.

Также отмечается, что во всех группах населения, разделенного по размеру доходов, за два года снизился спрос на кредиты и займы, а доля домохозяйств, у которых есть финансовые активы, выросла с 72,9 до 75,5 процента, что произошло преимущественно благодаря банковским счетам.

Выступая 26 марта в Госдуме с отчетом о работе правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 2024 году реальные доходы россиян выросли на 8,5 процента, что привело к росту потребительского спроса и, как следствие, к увеличению ВВП страны, размер которого достиг 200 триллионов рублей в номинальном выражении.

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