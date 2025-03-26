Мишустин заявил о росте реальных доходов россиян

Мишустин: В 2024 году реальные доходы россиян выросли на 8,5 процента

В 2024 году реальные доходы россиян выросли на 8,5 процента. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

По словам председателя правительства, повышение доходов населения привело к росту потребительского спроса и, как следствие, увеличению ВВП страны — он достиг 200 триллионов рублей в номинальном выражении.

«Сказался рост реальных доходов населения. В том числе — и благодаря реализации целого ряда социальных программ», — пояснил Мишустин.

Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год, глава кабмина также отметил, что рост реальных располагаемых доходов фиксируется на фоне минимального за историю уровня безработицы.

Также Мишустин объявил депутатам, что темпы роста экономики России второй год вдвое превышают среднемировые. За два года рост экономики страны превысил европейский почти в шесть раз, указав также на рецессию в ряде стран ЕС. Сейчас РФ входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, а в 2024 году рост ВВП составил 4,1 процента.