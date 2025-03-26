Мишустин рассказал депутатам о росте ВВП

Премьер Мишустин рассказал депутатам Госдумы о росте ВВП РФ до 200 трлн рублей

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме рассказал депутатам о росте ВВП до 200 триллионов рублей в номинальном выражении, передает ТАСС.

По его словам, такой успех стал «заслугой наших граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний», он реализовался за счет скоординированной работы правительства и Центробанка, усилий парламентариев и точного выполнения властью поручений президента России Владимира Путина. Полтора месяца назад премьер уже называл такие цифры с разговоре с главой государства.

Тогда, как и сейчас, он указывал, с 2020 года, когда российская экономика упала из-за пандемии COVID-19, в рублевом выражении ВВП практически удвоился. Главным локомотивом роста Мишустин назвал повышение внутреннего спроса и интенсивный рост промышленности.

Также премьер указал, что по темпам роста ВВП за два года Россия в шесть раз опережает Европу, хотя по-прежнему существенно отстает от ведущих стран региона в абсолютном значении. Так, ВВП Германии в номинальном выражении более чем в два раза превышает российский.