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12:46, 26 марта 2025Экономика

Мишустин заявил о превышающем Европу в шесть раз росте экономики России

Мишустин: Рост экономики России за 2 года превысил европейский почти в 6 раз
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что темпы роста экономики России второй год вдвое превышают среднемировые. Его цитирует ТАСС.

По данным премьер-министра, за два года рост экономики России превысил европейский почти в шесть раз, указав также на рецессию в ряде стран Евросоюза. Кроме того, Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, а в 2024 году рост ВВП составил 4,1 процента.

Согласно данным национальных статслужб, Россия вошла в тройку лидеров по темпам роста экономики в «Большой двадцатке» в 2024 году. РФ уже второй год подряд увеличивает свою экономику на 4,1 процента.

В свою очередь, аналитики Организации экономического сотрудничества и развития улучшили свой прогноз роста российской экономики. В декабре 2024 года эксперты организации прогнозировали увеличение ВВП России в 2025 году на 1,1 процента. Обновленная же оценка подразумевает рост на 1,3 процента.

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