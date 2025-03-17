В Европе улучшили прогноз роста российской экономики

ОЭСР улучшила прогноз роста российской экономики в 2025 году до 1,3 процента

Аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, штаб-квартира в Париже) улучшили свой прогноз роста российской экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре эксперты организации прогнозировали увеличение ВВП России в 2025 году на 1,1 процента. Обновленная оценка подразумевает рост на 1,3 процента. Таким образом, прогноз был повышен на 0,2 процентного пункта (п.п.).

По итогам 2024 года, по оценке ОЭСР, рост российской экономики составил 4,1 процента. В 2025-м аналитики ожидают значительного замедления динамики. Если прогноз экспертов сбудется, темпы увеличения ВВП России замедлятся более чем втрое. В следующем году, согласно обновленной оценке экспертов, тренд снижения темпов роста российской экономики сохранится. Аналитики ожидают, что в 2026-м ВВП России увеличится на 0,9 процента.

Ранее резкое замедление темпов роста национальной экономики прогнозировал вице-премьер Александр Новак. Согласно его ожиданиям, в 2025 году российский ВВП увеличится на 2-2,5 процента. До этого газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков сообщила о вероятном замедлении темпов роста экономики РФ до 1,5 процента. В качестве основных причин подобной динамики аналитики назвали геополитическую напряженность и жесткую денежно-кредитную политику Центробанка.