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15:16, 17 марта 2025Экономика

В Европе улучшили прогноз роста российской экономики

ОЭСР улучшила прогноз роста российской экономики в 2025 году до 1,3 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, штаб-квартира в Париже) улучшили свой прогноз роста российской экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре эксперты организации прогнозировали увеличение ВВП России в 2025 году на 1,1 процента. Обновленная оценка подразумевает рост на 1,3 процента. Таким образом, прогноз был повышен на 0,2 процентного пункта (п.п.).

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По итогам 2024 года, по оценке ОЭСР, рост российской экономики составил 4,1 процента. В 2025-м аналитики ожидают значительного замедления динамики. Если прогноз экспертов сбудется, темпы увеличения ВВП России замедлятся более чем втрое. В следующем году, согласно обновленной оценке экспертов, тренд снижения темпов роста российской экономики сохранится. Аналитики ожидают, что в 2026-м ВВП России увеличится на 0,9 процента.

Ранее резкое замедление темпов роста национальной экономики прогнозировал вице-премьер Александр Новак. Согласно его ожиданиям, в 2025 году российский ВВП увеличится на 2-2,5 процента. До этого газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков сообщила о вероятном замедлении темпов роста экономики РФ до 1,5 процента. В качестве основных причин подобной динамики аналитики назвали геополитическую напряженность и жесткую денежно-кредитную политику Центробанка.

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