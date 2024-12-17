Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:37, 17 декабря 2024Экономика

Российской экономике спрогнозировали резкое замедление

«Известия»: темпы роста российской экономики в 2025 году замедлятся до 1,5 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В следующем году темпы роста российской экономики замедлятся до 1,5 процента. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

В опросе приняли участие в общей сложности 15 экспертов. Все они сошлись во мнении, что российская экономика продолжит расти в 2025 году. Однако большинство из них считают, что темпы роста ВВП в следующем году будут ниже в сравнении с показателем 2024-го, и ожидают прирост в районе 1,5 процента.

При этом мнения отдельных экспертов сильно разошлись с консенсус-прогнозом. Так, самую позитивную оценку дали в инвестиционном банке «Синара» — аналитики финансовой организации ожидают рост ВВП России в 2025 году как минимум на 2,5 процента. В свою очередь, в «БКС Мир инвестиций» считают, что темпы увеличения валового продукта РФ будут околонулевыми.

Материалы по теме:
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
26 июля 2024
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

Основным фактором неопределенности большинство опрошенных экспертов назвали геополитику. Именно от нее во многом будет зависеть динамика российской экономики в следующем году, считают аналитики. Эксперт компании Freedom Finance Global Владимир Чернов добавляет, что на темпы ВВП РФ также окажет влияние жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что по итогам 2024 года российская экономика вырастет на 3,9 процента. В ближайшие несколько лет, по его словам, положительная динамика сохранится. В 2023 году ВВП увеличился на 3,6 процента. Таким образом, если прогноз Новака сбудется, темпы роста российского валового продукта по итогам этого года вырастут на 0,3 процентного пункта.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

      Офицерам армии Асада предоставили выбор

      Экс-замкомандующего ВДВ допустил удар по Украине «Орешником» в ответ на подрыв Кириллова

      84-летняя «женщина-кошка» впервые вышла в свет после высказываний о пластике

      В России ввели уголовную ответственность за продажу вейпов детям

      Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

      После анонимного звонка о возможном минировании машины депутата Госдумы начата проверка

      В США запустили сотовую связь через спутники

      В России подсчитали число занятых в теневом бизнесе

      Фильм с российскими актерами назвали лучшим в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше