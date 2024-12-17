Российской экономике спрогнозировали резкое замедление

«Известия»: темпы роста российской экономики в 2025 году замедлятся до 1,5 %

В следующем году темпы роста российской экономики замедлятся до 1,5 процента. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

В опросе приняли участие в общей сложности 15 экспертов. Все они сошлись во мнении, что российская экономика продолжит расти в 2025 году. Однако большинство из них считают, что темпы роста ВВП в следующем году будут ниже в сравнении с показателем 2024-го, и ожидают прирост в районе 1,5 процента.

При этом мнения отдельных экспертов сильно разошлись с консенсус-прогнозом. Так, самую позитивную оценку дали в инвестиционном банке «Синара» — аналитики финансовой организации ожидают рост ВВП России в 2025 году как минимум на 2,5 процента. В свою очередь, в «БКС Мир инвестиций» считают, что темпы увеличения валового продукта РФ будут околонулевыми.

Основным фактором неопределенности большинство опрошенных экспертов назвали геополитику. Именно от нее во многом будет зависеть динамика российской экономики в следующем году, считают аналитики. Эксперт компании Freedom Finance Global Владимир Чернов добавляет, что на темпы ВВП РФ также окажет влияние жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что по итогам 2024 года российская экономика вырастет на 3,9 процента. В ближайшие несколько лет, по его словам, положительная динамика сохранится. В 2023 году ВВП увеличился на 3,6 процента. Таким образом, если прогноз Новака сбудется, темпы роста российского валового продукта по итогам этого года вырастут на 0,3 процентного пункта.