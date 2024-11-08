Темпы роста российской экономики оценили

Новак: российская экономика вырастет на 3,9 процента по итогам 2024 года

По итогам 2024 года темпы роста российской экономики составят 3,9 процента, в ближайшие несколько лет положительная динамика сохранится. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что в прошлом году национальная экономика выросла на 3,6 процента. Таким образом, если прогноз Новака сбудется, темпы роста ВВП ускорятся на 0,3 процентного пункта (п.п.).

Что касается долгосрочных перспектив, то в 2027 году темпы роста ВВП России к показателю 2024-го могут составить около 13 процентов, полагает Новак. Подобная динамика, по его мнению, позволит обеспечить устойчивое развитие национальной экономики и ее трансформацию.

Одним из главных барьеров для развития российской экономики он назвал сохраняющийся на внутреннем рынке дисбаланс спроса и предложения и относительно низкие темпы роста производительности труда в стране. Наращиванию эффективности может поспособствовать внедрение современных технологий, программного обеспечения и автоматизированных систем управления. По его словам, эти факторы помогут выйти на ежегодный прирост производительности труда на 2,5-3 процента.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала острую нехватку квалифицированных работников одним из главных барьеров для развития российской экономики. Ситуацию усугубляет недостаток свободных мощностей в ряде отраслей. Например, в секторе машиностроения, по ее словам, к настоящему времени почти не осталось даже устаревшего оборудования. В сложившихся условиях, пояснила Набиуллина, руководителям российских предприятий не остается иного выбора, кроме наращивания производительности труда уже задействованных на производстве сотрудников.