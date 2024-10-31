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13:25, 31 октября 2024Экономика

Набиуллина назвала главный барьер для роста российской экономики

Глава ЦБ Набиуллина: дефицит кадров является главным барьером для роста ВВП РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нехватка работников в настоящее время продолжает оставаться главным барьером для развития и роста российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Единственным, по мнению главы регулятора, путем решения вышеуказанной проблемы является наращивание производительности труда уже задействованных на предприятиях сотрудников. «Здесь у нас сейчас нет другого пути», — подчеркнула Набиуллина.

Именно кадровый дефицит, а не растущая стоимость кредитования или недостаток производственных мощностей, является основным препятствием для дальнейшего развития российской экономики, добавила глава ЦБ. «Об этом говорят сами предприятия», — резюмировала она.

Ранее Набиуллина назвала недавнее повышение ключевой ставки до рекордного уровня в 21 процент годовых вынужденным решением. По ее словам, подобным образом регулятор отреагировал на беспрецедентную ситуацию в российской экономике. Она добавила, что руководство ЦБ не намерено делать никаких «скидок» для достижения цели по инфляции в четыре процента. Для ослабления денежно-кредитной политики сейчас нет весомых предпосылок, заключила она.

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      Анатолий Акулов
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