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13:46, 31 октября 2024Экономика

ЦБ заявил о критической ситуации в ряде отраслей российской экономики

Набиуллина: в некоторых отраслях почти не осталось свободного оборудования
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В настоящее время в ряде отраслей российской экономики наблюдается критическая ситуация с оборудованием. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит сайт регулятора.

Подобная кризисная ситуация, уточнила руководитель ЦБ, в частности, прослеживается сейчас в секторе машиностроения. Там почти не осталось свободного оборудования, даже устаревшего. Проблема с производственными мощностями наблюдается и в других отраслях. «С производственными мощностями в России не все так гладко», — посетовала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Набиуллина добавила, что на обновление и расширение производственных мощностей потребуется продолжительный период времени, так как эта проблема не решается быстро. С учетом сохраняющегося кадрового дефицита ослаблять денежно-кредитную политику (ДКП) пока преждевременно, заявила глава ЦБ.

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При сбалансированном росте стоимости кредитования средства на развитие получат те проекты, которые «наиболее приоритетны для расшивки самых узких мест». Только таким образом, а не с помощью предоставления дешевых займов, можно будет удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке. В противном случае, подчеркнула глава ЦБ, российская экономика столкнется с инфляционной спиралью.

Ранее она назвала кадровый дефицит главным барьером для устойчивого роста и развития ВВП России. В этих условиях у руководителей отечественных предприятий и компаний не остается иного выбора, кроме как простимулировать увеличение производительности труда действующих сотрудников. До этого она связала недавнее повышение ключевой ставки до 21 процента годовых с беспрецедентной ситуацией в российской экономике. Руководство ЦБ не намерено делать никаких «скидок» для достижения цели по инфляции в четыре процента, резюмировала Набиуллина.

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      Анатолий Акулов
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