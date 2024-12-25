Новак допустил двукратное снижение темпов роста экономики России

Новак: темпы роста российского ВВП составят 2-2,5 процента в 2025 году

В следующем году темпы роста российской экономики резко замедлятся и составят порядка 2-2,5 процента. Такой прогноз дал вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».

Для сравнения, в 2023 году темпы роста ВВП России оценивали в 3,6 процента, а в 2024-м, по оценке Новака, этот показатель составит 3,9-4 процента. Таким образом, если его прогноз сбудется, динамика в 2025 году просядет на 1,5-1,9 процентного пункта, а при наихудшем раскладе может оказаться вдвое ниже. «Мы ожидаем в следующем году темп роста ВВП примерно на уровне 2-2,5 процента», — резюмировал вице-премьер.

Решение совета директоров Центробанка (ЦБ) сохранить ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент годовых Новак назвал «обоснованным». «Это — хороший сигнал», — пояснил он. Новак объяснил сохранение ставки необходимость охладить внутренний рынок кредитования как в частном, так и в корпоративном секторе. Решение ЦБ, по его мнению, должно также привести к постепенному снижению инфляции.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков сообщила о вероятном замедлении темпов роста российской экономики в 2025 году до 1,5 процента. При этом некоторые эксперты допустили еще более низкую динамику. Например, в компании «БКС Мир инвестиций» ожидают околонулевого прироста национального ВВП в следующем году. Основным фактором замедления большинство экспертов назвало геополитическую напряженность. Кроме того, как уточнил эксперт Freedom Finance Global Владимир Чернов, на динамику окажет влияние жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.