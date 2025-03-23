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09:27, 23 марта 2025Экономика

Россия вошла в тройку лидеров по темпам роста экономики в «Большой двадцатке»

РИА Новости: Россия стала третьей по темпам роста экономики в G20 в 2024 году
Алина Черненко

Фото: PradeepGaurs / Shutterstock / Fotodom

Россия вошла в тройку лидеров по темпам роста экономики в «Большой двадцатке» в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

По данным источника, на первом месте по этому показателю расположилась Индия, несмотря на то, что темпы роста ее экономики замедлились с 8,8 до 6,7 процента. Вторую строчку поделили между собой Китай и Индонезия. Их ВВП в 2024 году вырос на 5 процентов. Россия, которая уже второй год подряд увеличивает свою экономику на 4,1 процента, в этом списке стала третьей.

Четвертой по темпам роста экономики в G20 оказалась Бразилия — ее рост ВВП ускорился с 3,2 до 3,4 процента. На пятом месте расположилась Турция, которая столкнулась с резким замедлением темпов — с 5,1 до 3,2 процента.

Уточняется, что единственными крупными экономиками, которые в 2024 году столкнулись со спадом, стали Аргентина и Германия. Их ВПП сокращается второй год подряд. При этом Италия, Франция и Канада сохранили темпы роста неизменными.

Ранее аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, штаб-квартира в Париже) улучшили свой прогноз роста российской экономики. В декабре они прогнозировали увеличение ВВП России в 2025 году на 1,1 процента, а обновленная оценка подразумевает рост на 1,3 процента.

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