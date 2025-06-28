Сенатор Джабаров: Польше нужно следить за собственными расходами

Главе МИД Польши Радославу Сикорскому нужно следить за расходами собственной страны, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Свое мнение он выразил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее руководитель польского внешнеполитического ведомства Сикорский сказал, что президент России Владимир Путин идет по пути генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Он отметил, что Советский Союз развалился, потому что тратил слишком много на вооружение, а теперь Россия, по его словам, делает то же самое.

«Пусть уже господин Сикорский думает о расходах своей страны и не вмешивается во внутренние дела России. Куда тратить деньги, на что тратить, мы знаем прекрасно. Конечно, траты на вооружение составляют определенные проблемы в развитии экономики, но еще хуже будет проблема, если мы не будем тратить на оборону и услужим нашим врагам», — ответил сенатор.

Сенатор напомнил, что во времена Брежнева развал СССР произошел из-за работы пятой колонны западных стран, которые продвигали свою идеологию. Сейчас у противников России те же намерения — нанести поражение, откинуть страну назад в развитии и расчленить государство, рассорив ее народы, подчеркнул Джабаров.

«А мы тратим и будем тратить на все возможное и необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны», — заключил он.

27 июня Владимир Путин заявил, что Россия может сократить бюджетные расходы на оборону, рост которых стал одной из причин увеличения темпов инфляции. По словам главы государства, ведомства обсуждают такие планы.