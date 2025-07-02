Российский боксер потерял временный титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Батыргазиев потерял временный титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Альберт Батыргазиев потерял временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и пояс чемпиона мира Международной боксерской ассоциации (IBA) среди профессионалов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 12-раундовом титульном поединке, который прошел в Стамбуле, Батыргазиев уступил британцу Джеймсу Диккенсу. Бой был остановлен в четвертом раунде, когда после двух нокдаунов команда российского боксера выбросила на ринг полотенце.

Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в 2021 году на Играх в Токио. Он завоевал золото в весовой категории до 57 килограммов.

27-летний россиянин провел 13 боев в профессиональном боксе. Это поражение стало для него первым в карьере, до этого спортсмен одержал 12 побед, 9 из которых — нокаутом.