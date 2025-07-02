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21:35, 2 июля 2025Спорт

Российский боксер потерял временный титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Батыргазиев потерял временный титул чемпиона мира по версии WBA
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Россиянин Альберт Батыргазиев потерял временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и пояс чемпиона мира Международной боксерской ассоциации (IBA) среди профессионалов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 12-раундовом титульном поединке, который прошел в Стамбуле, Батыргазиев уступил британцу Джеймсу Диккенсу. Бой был остановлен в четвертом раунде, когда после двух нокдаунов команда российского боксера выбросила на ринг полотенце.

Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в 2021 году на Играх в Токио. Он завоевал золото в весовой категории до 57 килограммов.

27-летний россиянин провел 13 боев в профессиональном боксе. Это поражение стало для него первым в карьере, до этого спортсмен одержал 12 побед, 9 из которых — нокаутом.

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