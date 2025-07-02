«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения на фоне решения Трампа по Украине

«Радио Судного дня» передало 2 сообщения на фоне приостановки помощи США Украине

Военная радиостанция УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня», передала в эфир два сообщения на фоне приостановки военной помощи (поставок боеприпасов и оружия) США Украине по решению американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность.

2 июля в 13:08 по московскому времени в эфире было передано сообщение «НЖТИ 61803 умелец 8664 4343». Позднее, в 16:01, в эфире прозвучало «НЖТИ 42407 иракотис 2191 9162».

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил о приостановке Соединенными Штатами поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). Уточнялось, что решение коснулось некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов.

В конце июня радиостанция УВБ-76 передала в эфир 29 загадочных слов, среди них — «кранофай», «юсобоек», «фондошурф», «рань». Обычно в эфире «Радиостанции Судного дня» не появляется больше одного-четырех сообщений в день.