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19:51, 25 июня 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала 29 загадочных слов за день

«Радиостанция Судного дня» передала 29 слов, включая «хрякохрыч» и «ментотреп»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Israa Ali / Unsplash

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир 29 загадочных слов. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Утром 25 июня в канале появилась информация о некоей «тренировке», в связи с чем администраторы канала спрогнозировали, что за день в эфир будет передано около 20 сообщений. С 9:09 до 17:11 по московскому времени в эфире прозвучало 24 сообщения, содержащие 29 слов. Некоторые из них повторялись дважды. Вот список слов в той последовательности, в которой они звучали на волне УВБ-76: «сласть», «буеропрыщ», «жердь», «хрякохрыч», «раекокрах», «мелкий», «мелкий», «спидошлиц», «нарциссовый», «зацветение», «кранофай», «юсобоек», «фондошурф», «рань», «вьедливый», «коржоплот», «ментотреп», «коржоплот», «кранокарп», «даяние», «носодуст», «усикозалп», «оболобьес», «икорный», «милиция», «коньячный», «скидофонд», «джаз», «лиссабон».

Обычно в эфире УВБ-76 не появляется больше одного-четырех сообщений в день. 23 июня в 11:17 в эфире радиостанции прозвучали слова «клинок» и «мысовьюк». Затем в 12:33 в эфир передали слово «бобина». В 14:25 последовало слово «панировка», а в 15:20 — «отнятье».

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Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня» УВБ-76. В публикации отмечается, что радиодиапазон, в который входит частота работы станции 4625 кГц, предназначен, согласно постановлению правительства, для радиоэлектронных средств любого назначения. Теоретически вещать может любое физическое лицо, указали журналисты. Роскомнадзор заявил, что данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

УВБ-76 — это коротковолновая военная радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что основное время на частоте слышны только эфирные шумы и жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

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