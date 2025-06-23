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15:12, 23 июня 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала четыре загадочных слова за день

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало четыре загадочных слова
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир четыре загадочных слова. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

23 июня в 11:17 в эфире радиостанции прозвучали слова «клинок» и «мысовьюк». Затем, в 12:33 в эфир передали слово «бобина». В 14:25 последовало слово «панировка».

До этого 17 июня на волне прозвучали сообщения «дуэтотип» и «бомжокрем». 16 июня «Радиостанция Судного дня» передала одно и то же сообщение дважды в течение 24 часов. В 13:20 в эфире радиостанции прозвучало слово «малоснежный», а в 14:58 — «сэвошлюп». При этом 15 июня, меньше чем за сутки до этого, на фоне продолжающихся атак между Ираном и Израилем на волне также передали слово «малоснежный», но с другими цифрами перед ним.

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Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня» УВБ-76. В публикации отмечается, что радиодиапазон, в который входит частота работы станции 4625 кГц, предназначен, согласно постановлению правительства, для радиоэлектронных средств любого назначения. Теоретически вещать может любое физическое лицо, указали журналисты. Роскомнадзор заявил, что данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

УВБ-76 — это коротковолновая военная радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что основное время на частоте слышны только эфирные шумы и жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

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