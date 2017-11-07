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Пожизненно отстраненный от Олимпиад российский лыжник прокомментировал ситуацию

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Российский лыжник Александр Легков прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда лишить его золотой медали Олимпийских игр-2014 в Сочи и пожизненно отстранить от участия в Олимпиадах. Запись спортсмен сделал на своей странице в Instagram.

«В последние годы меня проверяли более 150 раз, и я был "чист"... В то время, когда по обвинению МОК я якобы употреблял коктейль Родченкова, я вообще постоянно находился в Европе и прошел там 19 допинг-тестов, в Лозанне, Кельне и Дрездене. Все вещества, из которых был разработан так называемый "коктейль", известны. Ничего там особенного нет. Так что если бы я использовал его, то тесты бы это выявили», — написал Легков.

По словам 34-летнего лыжника, его адвокат 10 месяцев требовал анализ ДНК мочи спортсмена, но в МОК отказались его сделать. «Мы вынуждены просто принимать наказание, независимо от того, честное ли оно, свободно ли оно от чьих-то сторонних интересов. Любой спортсмен любой национальности может попасть в такую же ситуацию, как и я», — добавил спортсмен.

Легков также выразил удивление от того, что сданные им чистые допинг-пробы не повлияли на решение комиссии. «Если наши чистые допинг-пробы ничего не доказывают и не защищают нас, то тогда зачем вообще мы их сдаем? Единственное, чего я хочу — это справедливого разбирательства моего дела... Я, Александр Геннадьевич Легков, лыжник, победитель 50-километрового масс-старта в Сочи-2014. Моя медаль чиста. И я буду бороться», — написал он.

5 ноября стало известно, что Александр Легков и Евгений Белов примут участие в Кубке мира.

1 ноября комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом пожизненно отстранила Легкова и Белова от участия в Играх, а также лишила Легкова золотой медали зимних ОИ в Сочи. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

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