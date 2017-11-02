Российский лыжник пообещал отстранившим его чиновникам жизнь в страхе

Российский лыжник Евгений Белов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении его и Александра Легкова от участия в Олимпийских играх и аннулировании результатов с Игр-2014 в Сочи. Об этом в четверг, 2 ноября, он написал в Instagram-аккаунте.

«Никогда и представить не мог, что такая ситуация меня коснется, потому что я всегда против допинга в спорте. Очень жаль, что олимпийское движение превратилось в политические войны, ведь оно должно объединять народ со всего мира», — заявил Белов.

Спортсмен пожалел, что для членов МОК «судьбы "чистых" спортсменов не имеют никакого значения». «Они боятся принять честное и справедливое решение. Это было видно по их лицам, они засыпали на комиссии! (...) Ну и пусть живут в страхе. Я живу с правдой внутри, и это дает мне силы бороться до конца», — добавил он.

Белов также выразил слова благодарности тем, кто поддержал его.

Раннее 2 ноября вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин назвал решение МОК фуфлом. Он счел главу комиссии Дениса Освальда невменяемым.

1 ноября лыжники Белов и Легков были пожизненно дисквалифицированы от участия в Олимпийских играх. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил, хотя реальных доказательств приведено не было.