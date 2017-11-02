В Федерации лыжных гонок назвали фуфлом решение МОК о дисквалификации россиян

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от Олимпийских игр Александра Легкова и Евгения Белова. Об этом он сообщил «Р-Спорту».

«Это все фуфло! Никаких конкретных доказательств применения [допинга] не было и не могло быть. Обвинения выдвинуты на основании слов человека (главы комиссии МОК Дениса Освальда — прим.«Ленты.ру»), который в моем понимании невменяемый», — заявил Крянин.

Вице-президент отметил, что у МОК «есть заказ, чтобы не было сборной России, и они выполняют его, не рассматривая никаких аргументов». По мнению Крянина, дисквалификация Легкова и Белова — только первый шаг.

«Это несправедливость, которая ставит в тупик нас всех. Если бы были какие-то прямые доказательства вины, процесс бы не затягивали на столько месяцев», — добавил он.

1 ноября комиссия МОК пожизненно отстранила Легкова и Белова от участия в Олимпийских играх, а также лишила Легкова золотой медали зимних ОИ в Сочи. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил.