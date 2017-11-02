Адвокат отстраненных российских лыжников назвал решение МОК политическим

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении спортсменов политическим. Об этом он рассказал ТАСС.

«Я очень разочарован, но не сказать, что удивлен. Сама атмосфера в штаб-квартире МОК говорила о том, что решение было принято еще до того, как слушания начались. И это не только мое мнение, но и других адвокатов, которые защищали российских спортсменов», — заявил Вишеманн.

Адвокат отметил, что обвинение не предоставило существенных доказательств вины российских лыжников. «Это скорее политическое решение», — добавил он.

По словам защитника, он подаст прошение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне об ускоренном порядке рассмотрения апелляции спортсменов.

1 ноября комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом пожизненно отстранила Легкова и Белова от участия в Олимпийских Играх, а также лишила Легкова золотой медали зимних ОИ в Сочи. Оба лыжника были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. На их пробирках с мочой нашли следы вскрытия. Спортсмены подадут апелляцию на решение МОК в CAS до 2 ноября.