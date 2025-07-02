«Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

Посольство РФ сообщило о жалобах россиян на насилие и проверки в Азербайджане

Из-за накалившихся отношений между Россией и Азербайджаном российские путешественники начали сталкиваться с проверками в бывшей стране СССР. Посольство РФ сообщило, что им поступает множество запросов, в которых туристы рассказывают о насильственных действиях со стороны властей Азербайджана, при этом в чатах для путешественников пользователи пишут, что на улицах все спокойно и гостям страны ничто не угрожает. Какая на самом деле обстановка в Азербайджане, стоит ли опасаться россиянам туда ехать и что известно об уже задержанных путешественниках — разбиралась «Лента.ру».

В Азербайджане арестовали восьмерых россиян, в том числе туристов и релокантов

30 июня в Баку арестовали восьмерых россиян, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана, наркоторговле, а также в киберпреступности. Российские СМИ опубликовали списки задержанных, среди которых оказались российские IT-специалисты: разработчик Дмитрий Безуглый и один из основателей онлайн-химчистки Airo, Антон Драчев. Также стало известно, что в числе подсудимых — турист из России Александр Вайсеро и Сергей Софронов, который переехал в Азербайджан в 2022 году.

В зале суда задержанные появились со следами побоев — множественными гематомами на лице и теле, а также каплями крови на одежде. Журналисты предположили, что их вывели в клетку только для того, чтобы показать прессе.

Мать одного из задержанных поделилась, что не знает, жив ли ее сын

Позже мать одного из россиян — Ильи Безуглова — рассказала «Ленте.ру», что ее сын тоже находится среди задержанных, но его почему-то нет в списках. Юлия Безуглая уточнила, что 26-летний сын прилетел в Баку с девушкой 8 июня и снял жилье на три месяца. По ее словам, он не связан с преступностью и IT, женщина уверена, что ее сын не нарушал закон.

«Моего сына зовут Безуглый Илья Игоревич, в списках же есть Дмитрий Безуглый, но это не мой сын. Мой сын работает менеджером, ни в коем случае не айтишником, он работает удаленно на российскую компанию и живет в разных странах. До этого они с девушкой жили во Вьетнаме», — уточнила Юлия.

Мой сын вообще еще жив? мать задержанного в Баку россиянина Юлия Безуглая

Она добавила, что арест происходил ночью 30 июня, поскольку в три часа ночи ей пришло сообщение от Ильи, в котором он написал, что стоит на улице с полицией и что его паспорт находится у него. Женщина предполагает, что СМС писал уже не сам Илья. «Сегодня ночью будет 48 часов, как нет связи с ним. Что мне делать? Я не понимаю. Мне нанимать адвоката? Мне лететь в Баку? Я не знаю, он вообще жив у меня еще?» — пожаловалась россиянка.

Она уточнила, что связывалась с российским посольством и представителями МИД, однако пока никто не смог предоставить ей информацию о судьбе Ильи.

Россияне в Азербайджане начали жаловаться на допросы в отелях и насилие

В этот же день, 2 июля, в СМИ начала распространяться информацию о том, что азербайджанские силовики ищут российских туристов по отелям, а затем допрашивают о целях визита и проверяют документы. Туристы жаловались, что представители власти одеты как гражданские, хотя и называют себя представителями правопорядка.

В посольстве России сообщили, что в последние дни они получили множество сообщений от граждан России. Пострадавшие даже заявили о физическом насилии со стороны полицейских. В официальном обращении дипломаты попросили граждан РФ сообщать о всех подобных случаях по телефону экстренной связи посольства: +994 50 270 26 59.

В чатах для путешественников жители Азербайджана и туристы утверждают, что на улицах все спокойно

В то же время в различных чатах в Telegram, где обсуждается помощь туристам и релокантам, местные жители, а также туристы уверяют, что никаких проверок они не видели и на улицах совершенно спокойно.

Все на чиле, на расслабоне один из жителей Баку об обстановке на улицах

«Все хорошо, никто никого не притесняет. Родители живут в Азербайджане, ездили 40 лет и дальше будем ездить», «Нормально все, не парьтесь. Сейчас в центре гуляю. Часто русская речь слышится. Все на чиле, на расслабоне», «Сегодня подруга из России прилетела в Баку, все хорошо. Внешность славянская, никто ее не трогает. В аэропорту она не могла найти тетю, и полицейские дали ей телефон позвонить, все были вежливые», — поделились участники обсуждения.