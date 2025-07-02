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21:58, 2 июля 2025Россия

Клишас оценил безопасность нахождения россиян в Азербайджане

Клишас: Азербайджан сейчас не является безопасной страной для россиян
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

В данный момент Азербайджан не является безопасной для россиян страной. Ситуацию оценил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России», — написал Клишас.

Он выразил уверенность, что привлечение к ответственности виновных в гибели гражданина Азербайджана« будет способствовать укреплению добрососедских отношений двух стран».

Ранее в Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского. Спецназ остановил Mercedes-Benz G-класса, в котором ехал Шахин с сыном Мутвалы, посреди дороги возле торгового центра «Баку Плаза».

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