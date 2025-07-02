Клишас оценил безопасность нахождения россиян в Азербайджане

Клишас: Азербайджан сейчас не является безопасной страной для россиян

В данный момент Азербайджан не является безопасной для россиян страной. Ситуацию оценил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России», — написал Клишас.

Он выразил уверенность, что привлечение к ответственности виновных в гибели гражданина Азербайджана« будет способствовать укреплению добрососедских отношений двух стран».

Ранее в Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского. Спецназ остановил Mercedes-Benz G-класса, в котором ехал Шахин с сыном Мутвалы, посреди дороги возле торгового центра «Баку Плаза».