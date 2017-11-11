WADA посчитало отказ России признать их кодекс помехой к участию в ОИ-2018

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что несогласие с выводами из доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена помешает российским спортсменам попасть на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает Reuters.

«Если Россия останется несоответствующей антидопинговому кодексу WADA, то это станет одним из препятствий, стоящих на пути участия российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане», — заявил Ниггли.

По мнению главы организации, страны и федерации должны соответствовать кодексу WADA для участия в Играх, однако окончательное решение принимает Международный олимпийский комитет. «У нас есть дорожная карта, которая была согласована всеми. Мы не будем считать, что российская сторона выполнила все условия, пока еще останутся незатронутые элементы в документе», — отметил он.

Раннее, 11 ноября, WADA получило базу данных по допинг-тестам российских спортсменов, которая может повлечь за собой новые санкции в отношении России. По информации зарубежных СМИ, российские власти не хотели предоставлять WADA информацию из данной базы, и она досталась агентству через информатора.