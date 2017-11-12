WADA лишит сборную России Олимпиады-2018

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации 16 ноября. Об этом сообщил журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau на телеканале ARD.

По информации Зеппельта, это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб», — заявил журналист.

Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет в Сеуле.

Раннее, 12 ноября, генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что несогласие с выводами из доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена помешает российским спортсменам попасть на ОИ 2018 года.

11 ноября WADA получило базу данных по допинг-тестам российских спортсменов, которая может повлечь за собой новые санкции в отношении России. По информации зарубежных СМИ, российские власти не хотели предоставлять WADA информацию из данной базы, и она досталась агентству через информатора.