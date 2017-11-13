Мутко прокомментировал слухи об отстранении России от Олимпиады

Вице-премьер России Виталий Мутко усомнился в достоверности слухов о возможном отстранении России от Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 13 ноября.

По мнению политика, сведения немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ничем не подкреплены. «Я бы на месте членов совета учредителей WADA возмутился. Предугадывать общее решение органа, как они предполагают, демократического, это смешно. Откуда он может знать, какие критерии мы выполнили, какие нет», — заявил вице-премьер.

«У них (западных СМИ — прим.«Ленты.ру») уже такой стиль — накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать», — добавил он.

Мутко считает, что это продуманная работа по дискредитации России. «Перед декабрем мы увидим заявления десятков спортсменов, национальных олимпийских комитетов, интервью различные, которые и создают иллюзию», — сказал он.

12 ноября Зеппельт заявил, что WADA не восстановит РУСАДА в правах. По его словам, это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.