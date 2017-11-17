Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что будет бояться сдавать допинг-пробы из-за отстранений российских спортсменов. Его слова приводит портал abc nyheter.

«Мы, спортсмены, начинаем боятся того, что на наших пробирках могут появиться царапины. Это значит, что тебя могут наказать, даже если ты не сдавал положительную пробу. Я надеюсь, что мы услышим доказательства того, что русские принимали допинг, и это не будут царапины на пробирках. Иначе мне будет очень страшно сдавать допинг-тесты», — заявил Бьорндален.

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Норвежец выразил надежду на то, что решение о допуске сборной России на Олимпийские игры-2018 будет принято своевременно.

16 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, так как российская сторона не выполнила два требования: публично не признала существование государственной системы по поддержке употребления допинга в спорте и не предоставила доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории. По информации немецких СМИ, это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира. Шесть раз становился обладателем Кубка мира.