Родченкова сравнили с осьминогом-предсказателем

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов ответил на обвинения бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«В Сочи я вообще с ним не мог общаться. Он сидел в лаборатории за забором, а моя аккредитация не позволяла туда пройти. Что касается наших якобы разговоров, это просто огульные обвинения», — заявил Кравцов.
Президент также сравнил Родченкова с осьминогом Паулем, предсказывающим результаты футбольных матчей. «Помните, был такой осьминог Пауль? Родченков мне сейчас очень его напомнил. За отсутствием возможности получить конкретную оплату он придумывает все новых и новых персонажей. Что же он два года молчал-то?» — отметил Кравцов.
Ранее в ноябре комиссия Международного олимпийского комитета лишила сборную России 10 медалей ОИ-2014 в Сочи. Из них двух наград в биатлоне — серебра женской сборной в эстафете и серебра Ольги Вилухиной в спринте.