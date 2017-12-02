Родченков рассказал о попытке сделать себе харакири

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказал о попытке самоубийства. Его слова приводит НТВ.

«Вы знаете, что я тоже человек с того света, я сам себя чуть не убил. Я себе сделал харакири. Если бы нож я держал по-другому, попал бы в правое предсердие. Меня успели довезти. Попал бы я на сантиметр левее, я просто захлебнулся бы в крови, потому что пробил бы себе легкое и оба желудочка сердца», — сказал Родченков.

Функционер также рассказал о том, как лежал в психиатрической больнице: «Прекрасное, кстати, место для общего развития. Значит, кухня закрывалась в шесть часов. Естественно, в девять вечера, через три часа, все ужасно хотят жрать. До отбоя еще целый час, начинают шуршать и доставать из всяких уголков "Доширак"».

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Ранее в субботу Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт в России на ближайшие пять лет. Он также признался, что его не волнует борьба с допингом.

В мае 2016 года телеканал «360 Подмосковье» сообщил о том, что Родченков был пациентом психбольницы. С апреля 2011 года по май 2012 года его несколько раз помещали в стационар для производства судебно-психиатрической экспертизы. Позже в суд представили ходатайство, что у Родченкова имеется шизотипическое расстройство личности, обострившееся из-за стресса.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент МОК проводит расследование, в результате которого российская сборная лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете.