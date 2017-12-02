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Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт в России

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Григорий Родченков
Григорий Родченков

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), пообещал уничтожить российский олимпийский спорт на ближайшие годы. Его слова приводит НТВ.

«Борьба с допингом мне совершенно похер... Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет!» — заявил Родченков.

Он также рассказал, как его пытались уволить из Московской антидопинговой лаборатории. «Когда там один козел сказал, что будем менять директора лаборатории — он меня терпеть не мог, — то ему WADA сказало: хорошо, только директора лаборатории будем назначать мы, возможно, он не из России. То есть я, конечно, сукин сын, но я все-таки свой сукин сын», — отметил функционер.

Ранее в субботу Родченков признался, что хотел остаться в России и предлагал «взорвать» Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA. Он также рассказал о квартире и машине, полученных за съемки в фильме о допинге.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент МОК проводит расследование, в результате которого российская сборная лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете.

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