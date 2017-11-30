Родченков рассказал о полученных квартире и машине за съемки в фильме о допинге

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что за участие в съемках фильма о российской государственной допинг-программе получил квартиру и автомобиль Infiniti. Слова бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории приводит НТВ со ссылкой на видеозапись, оказавшуюся в распоряжении телеканала.

«За фильм мне платят вот эту квартиру достаточно дорогую и машину последней модели, Infiniti», — сказал Родченков. При этом он признался, что находится в затруднительном финансовом положении.

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«Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение. А, плевать», — отметил информатор.

28 ноября The New York Times опубликовал выдержки из дневниковых записей Родченкова, в которых он рассказывает об участии в российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Исходя из публикации, за четыре дня до начала Олимпийски игр 2014 года в Сочи он передал тогдашнему министру спорта Виталию Мутко список «Дюшес», куда вошли фамилии спортсменов, употреблявших коктейль из трех запрещенных анаболических стероидов и алкоголя. Их допинг-пробы необходимо было подменить во время Олимпиады.

Родченков переехад в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент Международный олимпийский комитет (МОК) проводит расследование, в результате которого сборная России лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете.