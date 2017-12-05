Раскрыто происхождение слов Родченкова про уничтожение российского спорта

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал об уничтожении всего российского олимпийского спорта в беседе со знакомой. Об этом сообщил норвежский портал VG.

По информации издания, Родченков не получал квартиру и машину за съемки в фильме о допинге, о чем сообщалось 1 декабря со ссылкой на телеканал НТВ. Отмечается, что видеозапись, оказавшаяся в распоряжении канала, — его беседа со знакомой, состоявшаяся более года назад. Запись была значительно сокращена, а фразы — вырваны из контекста.

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2 декабря сообщалось о намерении Родченкова уничтожить весь олимпийский спорт в России на ближайшие пять лет, а также о попытке функционера сделать себе харакири.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент МОК проводит расследование, в результате которого российская сборная лишилась 10 медалей Олимпиады в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете. Окончательное решение об участии сборной России на зимних Играх-2018 в Пхенчхане будет принято 5 декабря на исполкоме МОК.