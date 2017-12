Российская конькобежка объяснила свою дисквалификацию пухлыми щеками

Друзья новость☝🏼 Родченков один из пунктов написал что я в списке -> из за -> моих ЩЁК 🙊 🤦🏼‍♀️🙅🏼 Он был на моих соревнованиях в тот день 11.02.17г.🥈Увидел меня и мои щёки или мои щёки а потом меня и сделал вывод и написал что я употребляла гормон роста! 😁🤣😂😁😆😃😀 Я знала ,что мои щёчки меня когда нибудь ‘до добра’ доведут.🌈 #этищечки#свелименясума#хорошочтоонжопумоюневидел#fatkulina#исмешноиплакатьхочеться#😁🙄😥#набольныхнеобижаются

