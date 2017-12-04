Российская конькобежка объяснила свою дисквалификацию пухлыми щеками

Пожизненно отстраненная от Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Фаткулина заявила, что попала в список информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова из-за пухлых щек. Об этом спортсменка написала в Instagram-аккаунте.

«Родченков был на моих соревнованиях 11 февраля 2017 года. Увидел меня и мои щеки — или мои щеки, а потом меня — и сделал вывод, что я употребляла гормон роста. Я знала, что мои щечки меня когда-нибудь "до добра" доведут», — отметила Фаткулина.

Спортсменка опубликовала серию фотографий разных лет, на которых она демонстрирует свои щеки.

Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам комиссии под руководством Дениса Освальда принял решение пожизненно отстранить Фаткулину от участия в Олимпиаде и аннулировать ее результаты на Играх в Сочи. Спортсменка завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров.

В ноябре комиссия МОК лишила сборную России 10 олимпийских медалей, полученных в 2014 году. В активе россиян осталось девять золотых наград, вследствие чего сборная России потеряла первое место в медальном зачете.