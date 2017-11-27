Песков рассказал о невозможности украсть победу у российских олимпийцев

Победа на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году останется за российскими спортсменами, такое достижение аннулировать невозможно. Об этом в понедельник, 27 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Состоявшуюся победу украсть очень сложно. Тем более такую победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями», — сказал Песков.

В то же время решения Международного олимпийского комитета (МОК) подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу, подчеркнул представитель Кремля. «Главное, дальше предстоит весьма настойчиво и энергично предпринимать меры, предусмотренные законом, для защиты интересов наших спортсменов», — заключил Песков.

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Сборная России потеряла первое место в неофициальном общекомандном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи после того, как МОК лишил бобслеиста Александра Зубкова двух золотых наград соревнований. Об этом стало известно 24 ноября. Решением той же комиссии российские конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев пожизненно отстранены от ОИ, их результаты с Олимпиады в Сочи аннулированы.

Ранее в ноябре МОК лишил сборную России шести медалей сочинской Олимпиады.

Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. Сборная России одержала победу в медальном зачете с 13 золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми медалями.