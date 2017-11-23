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Мутко вскрыл планы МОК по отстранению всей сборной России от участия в ОИ

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Виталий Мутко
Виталий Мутко

У комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда есть план отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Людям так запудрили мозги тем, что во всем виновата Россия... Все это из серии, что исчерпывающих данных по вине спортсменов нет, а выводы комиссии тем не менее априори правильны. Виноватой Освальд хочет сделать всю сборную. Возьмут за основу коллективную ответственность, значит, будут говорить о том, что отстранить нужно всю зимнюю сборную», — сказал Мутко.

По словам чиновника, возможны и другие варианты. «Или предложат ограничиться отстранением лыжников и скелетонистов и допустят усеченную команду. Или разрешат ехать чистым спортсменам, хотя что такое в понимании комиссии "чистый спортсмен", уже не понимает никто», — добавил он.

МОК 22 ноября лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В результате этого Россия опустилась на второе место по количеству медалей на ОИ-2014. Золото Третьякова должно перейти латвийскому скелетонисту Мартинсу Дукурсу.

Вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане будет решен в декабре по результатам работы комиссий МОК.

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