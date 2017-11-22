В Латвии назвали торжеством правды лишение россиян золота Олимпийских игр

Глава Федерации бобслея и скелетона Латвии Зинтис Экманис прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить золотой медали Сочи-2014 российского скелетониста Александра Третьякова. Слова Экманиса приводит Delfi.

«Мы этого ожидали. Тем, кто хоть что-то понимает в спорте, и так было понятно, что Мартинс Дукурс и латвийские бобслеисты —чемпионы Сочи-2014. Сейчас это просто официально подтвердили. Правда победила ложь. Это самая главная победа. Я знаю, что Зубков использовал соль, чтобы скрыть следы допинга. У нормального человека столько соли не может быть», — рассказал Экманис.

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МОК 22 ноября лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В результате этого Россия опустилась на второе место по количеству медалей на ОИ-2014. Золото Третьякова должно перейти латвийскому скелетонисту Мартинсу Дукурсу.

По мнению вице-премьера Виталия Мутко, доказательств вины россиян нет, а решения принимаются исходя из написанного сценария.