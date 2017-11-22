Анонсированы новые дисквалификации российских спортсменов

Вице-премьер Виталий Мутко после решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом дисквалифицировать четырех российских скелетонистов, анонсировал новые отстранения. Слова функционера приводит ТАСС.

«Адвокаты видят, информируют нас, что это не в правовом поле. Сложно это назвать процессом — идут одни обвинения, доводы спортсменов не принимаются в расчет. Думаю, что все те спортсмены, кто прописан в обвинении, будут наказаны, это уже понятно. Не думаю, что такая позиция у МОК — есть рекомендации у тех, кто написал сегодня этот сценарий», — сказал Мутко.

По словам вице-премьера, доказательств вины россиян нет. «Фактов нет и не будет, одни домыслы, мы все решения оспорим. Это коллективная ответственность, и к чему это ведет — понятно», — добавил он.

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МОК 22 ноября лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В результате этого Россия опустилась на второе место по количеству медалей на ОИ-2014.

В начале ноября комиссия МОК пожизненно отстранила лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпиадах. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. В общей сложности Россия лишилась пяти медалей Игр в Сочи — двух золотых, двух серебряных и бронзовой.

Вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане будет решен в декабре по результатам работы комиссий МОК.