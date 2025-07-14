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07:52, 14 июля 2025Спорт

Загитова показала фото отражения в купальнике

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новую фотографию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала снимок своего отражения в купальнике. Она находится на отдыхе. На Загитову подписано более миллиона человек.

В августе прошлого года Загитова описала идеальные условия для замужества. Спортсменка отметила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов, и призналась, что еще не встретила подходящего мужчину.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017-м она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.

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