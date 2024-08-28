Фигуристка Загитова: пока не встретила мужчину, с которым могла бы создать семью

Российская фигуристка Алина Загитова описала идеальные условия для замужества. Ее слова приводит theGirl.

Спортсменка заявила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов. «Это должен быть правильный человек с похожими ценностями, правильное время, когда ты думаешь не только о работе», — рассказала она. Загитова добавила, что пока не встретила мужчину, с которым могла бы создать семью.

В прошлом году Загитова ответила на вопрос о личной жизни. Она призналась, что в этом вопросе у нее мало опыта, и сейчас она больше времени уделяет саморазвитию и тренировкам.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой в 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.