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07:53, 28 августа 2024Спорт

Загитова описала идеальные условия для замужества

Фигуристка Загитова: пока не встретила мужчину, с которым могла бы создать семью

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

Российская фигуристка Алина Загитова описала идеальные условия для замужества. Ее слова приводит theGirl.

Спортсменка заявила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов. «Это должен быть правильный человек с похожими ценностями, правильное время, когда ты думаешь не только о работе», — рассказала она. Загитова добавила, что пока не встретила мужчину, с которым могла бы создать семью.

В прошлом году Загитова ответила на вопрос о личной жизни. Она призналась, что в этом вопросе у нее мало опыта, и сейчас она больше времени уделяет саморазвитию и тренировкам.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой в 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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      Анастасия Борисова
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