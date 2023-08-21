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22:23, 20 августа 2023Спорт

Загитова ответила на вопрос о личной жизни

Алина Загитова заявила, что ей не важна внешность в избраннике

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о личной жизни. Об этом она рассказала в программе «Шоу Воли», доступном на Rutube.

«Я в свободном плавании», — такой фразой прокомментировала 21-летняя фигуристка свое семейное положение. Она отметила, что у нее в этом вопросе мало опыта, и сейчас больше времени уделяет саморазвитию и тренировкам. При этом спортсменка добавила, что пришла к выводу о том, что внешность потенциального избранника «наверное, неважна, скорее всего».

Ранее Загитова обратилась в Telegram к хейтерам. Спортсменка заявила, что не понимает негативных комментариев в свой адрес за обучение новому и развитие. «Человек, который не идет вперед, ничему новому не учится, просто стоит на месте, лично для меня это самое ужасное состояние», — подчеркнула она.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. После этого она работала ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.

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    Дарья Коршунова
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