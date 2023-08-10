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21:18, 10 августа 2023Спорт

Загитова обратилась к хейтерам

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что не понимает хейта в свой адрес
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась в Telegram к хейтерам.

Спортсменка заявила, что не понимает хейта в свой адрес за обучение новому и развитие. «Человек, который не идет вперед, ничему новому не учится, просто стоит на месте, лично для меня, это самое ужасное состояние», — отметила она.

По словам фигуристки, негативную реакцию вызвал тот факт, что она начала заниматься актерским мастерством. «Ни для какого кино, ни для какого проекта, просто потому что я так захотела, я так почувствовала. И я этому очень рада», — объяснила она.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. После этого она работала ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.

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