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08:00, 14 июля 2025Из жизни

Порномодель рассказала о главной проблеме при сексе с 1113 мужчинами за 12 часов

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @lilyphillip_s

Порномодель Лили Филлипс рассказала, как ей удалось за 12 часов переспать с 1113 мужчинами. Об этом пишет издание The Tab.

Главная проблема заключалась в ограниченности времени. Если поровну поделить 12 часов между 1113 участниками, каждому достанется не больше 38,8 секунды. В действительности иногда порномодель делала перерывы, чтобы попить или сходить в туалет.

По словам Лили Филлипс, секс-марафон требовал тщательной организации. «У нас была довольно-таки конвейерная система, — объяснила она. — У меня было достаточно подобных мероприятий, чтобы понимать, что работает, что нет, и как сделать, чтобы мужчины шли как можно быстрее».

Лили Филлипс утверждает, что на входе охрана проверяла документы участников и следила, чтобы те заполнили все необходимые документы. Только после этого их отправляли к ней.

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Порномодель строго следила, чтобы мужчины не задерживались. «Все было очень быстро, — признала она. — Я понимала, что все получится, только если делать так: вошел, вышел, вошел, вышел».

Ранее один из участников пожаловался, что Лили Филлипс отвела ему так мало времени. «Нам не разрешили ни сфотографироваться, ни даже нормально с ней поговорить, — рассказал он.

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