Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:54, 14 июля 2025Бывший СССР

Командир ВС РФ спас из окружения 10 раненых бойцов

ТАСС: Командир с позывным Унга спас из окружения 10 раненых бойцов, пройдя 15 км
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / Reuters

Командир танкового взвода с позывным Унга группировки войск «Восток» в ходе боя за Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР) спас 10 своих бойцов. Об этом он рассказал в беседе с журналистом ТАСС.

По его словам, бойцы зашли вглубь противника, практически в тыл, но попали в окружение.

«Нас дронами отработали, мы с экипажем вышли, увидели недалеко от танка опорник. Мы туда заходили, у меня наводчик упал в яму к противнику. Выбор был один - зайти и зачистить этот опорник, чтобы вытащить своего наводчика живым», — рассказал Унга.

Сначала боец спас наводчика своего танка, зачистив опорный пункт ВСУ. Военнослужащие вырвались из окружения, а также спасли и вывели девять раненых, с которыми прошли 15 километров. Группа была эвакуирована.

Как подчеркнул танкист, боевая задача была выполнена на 100 процентов.

Ранее российский боец рассказал о жестоком приказе ВСУ в ДНР. По словам командира разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи, выбитый из села Карла Маркса противник получил приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимися там жителями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины раскритиковал американского репортера за статью о ВСУ. Что именно возмутило Киев?

    В России дали совет родным бойцов ВСУ

    Зафиксировано крупнейшее в истории слияние черных дыр

    Порномодель рассказала о главной проблеме при сексе с 1113 мужчинами за 12 часов

    Названо неуязвимое для Patriot оружие

    Командир ВС РФ спас из окружения 10 раненых бойцов

    Россиянам предсказали падение цен на одно лакомство

    Загитова показала фото отражения в купальнике

    В Госдуме предложили ужесточить правила для въезда в Россию мигрантов

    На нескольких участках фронта зафиксировали проблемы с боеспособностью ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости