ТАСС: Командир с позывным Унга спас из окружения 10 раненых бойцов, пройдя 15 км

Командир танкового взвода с позывным Унга группировки войск «Восток» в ходе боя за Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР) спас 10 своих бойцов. Об этом он рассказал в беседе с журналистом ТАСС.

По его словам, бойцы зашли вглубь противника, практически в тыл, но попали в окружение.

«Нас дронами отработали, мы с экипажем вышли, увидели недалеко от танка опорник. Мы туда заходили, у меня наводчик упал в яму к противнику. Выбор был один - зайти и зачистить этот опорник, чтобы вытащить своего наводчика живым», — рассказал Унга.

Сначала боец спас наводчика своего танка, зачистив опорный пункт ВСУ. Военнослужащие вырвались из окружения, а также спасли и вывели девять раненых, с которыми прошли 15 километров. Группа была эвакуирована.

Как подчеркнул танкист, боевая задача была выполнена на 100 процентов.

Ранее российский боец рассказал о жестоком приказе ВСУ в ДНР. По словам командира разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи, выбитый из села Карла Маркса противник получил приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимися там жителями.