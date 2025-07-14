Зафиксировано крупнейшее в истории слияние черных дыр

The Guardian сообщила об обнаружении учеными крупнейшего слияния черных дыр

Ученые обнаружили крупнейшее из когда-либо зарегистрированных слияний черных дыр, оно было зафиксировано за пределами Млечного пути. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Отмечается, что вызванные данным событием волны были зарегистрированы в ноябре 2023 года детекторами гравитационных волн LIGO в Вашингтоне и Луизиане. Исследователи обнаружили, что сигнал поступил с расстояния порядка десяти миллиардов световых лет и указывает на столкновение двух черных дыр массой 103 и 137 масс Солнца. Как пишет The Guardian, данное событие стало самым массивным слиянием черных дыр, когда-либо зарегистрированным детекторами гравитационных волн

Физики из LIGO полагают, что подобные массивные черные дыры, скорее всего, сформировались в результате более ранних слияний.

До этого чешские физики, опубликовавшие свое исследование на сайте arXiv, показали, что на планете, вращающейся вокруг черной дыры, может существовать жизнь.