В Госдуме предложили ужесточить правила для въезда в Россию мигрантов

Депутат ГД Нилов предложил не впускать в РФ мигрантов с гепатитом и ВИЧ

В Госдуме предложили ужесточить правила для въезда в Россию мигрантов. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Депутат Ярослав Нилов считает необходимым требовать у въезжающих в Россию иностранцев справку об отсутствии таких заболеваний, как гепатит В и С, сифилис, туберкулез с ВИЧ.

Предложенные меры помогли бы снизить нагрузку на систему здравоохранения, указал парламентарий. «Мигранты должны восполнять кадровый дефицит, а не создавать дополнительных медицинских сложностей», — заявил Нилов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить мигрантам приводить в Россию семьи. «Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — сказал он.