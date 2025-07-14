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07:51, 14 июля 2025Россия

В Госдуме предложили ужесточить правила для въезда в Россию мигрантов

Депутат ГД Нилов предложил не впускать в РФ мигрантов с гепатитом и ВИЧ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Госдуме предложили ужесточить правила для въезда в Россию мигрантов. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Депутат Ярослав Нилов считает необходимым требовать у въезжающих в Россию иностранцев справку об отсутствии таких заболеваний, как гепатит В и С, сифилис, туберкулез с ВИЧ.

Предложенные меры помогли бы снизить нагрузку на систему здравоохранения, указал парламентарий. «Мигранты должны восполнять кадровый дефицит, а не создавать дополнительных медицинских сложностей», — заявил Нилов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить мигрантам приводить в Россию семьи. «Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — сказал он.

ЖЗЛ
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