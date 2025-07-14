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07:54, 14 июля 2025Экономика

Россиянам предсказали падение цен на одно лакомство

Экономист Мосягин: Некоторые виды шоколада могут подешеветь на 5-10 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Amirali mirhashemian / Unsplash

Укрепление рубля может создать в России условия для снижения цен на шоколадную продукцию. Об этом заявил экономист, преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он отметил, что эти цены во многом зависят от импортных какао-бобов, какао-масла и какао-порошка, а также оборудования. Если российская валюта укрепится или останется стабильной в 2025 году, то это снизит затраты производителей и создаст предпосылки для уменьшения розничных цен или отказа от их увеличения.

Кроме того, он обратил внимание на мировые цены, которые сейчас остаются на рекордных значениях, из-за неурожаев прокатившихся по государствам Западной Африки. Если эта ситуация изменится, то и в России стоимость соответствующей продукции пойдет вниз. Другими факторами станут восстановление логистических цепочек и конкуренция внутри РФ.

При соблюдении всех этих условий, некоторые виды шоколада могут подешеветь пять-десять процентов.

Ранее сообщалось, что с января по апрель 2025 года главным покупателем российского шоколада оказался Казахстан, который купил у РФ этой продукции на 78,3 миллиона долларов. Кроме того, в топ-5 ключевых импортеров шоколада вошли Азербайджан с результатом 23,4 миллиона долларов, Узбекистан (21,4 миллиона), Киргизия (14,7 миллиона) и Грузия (8 миллионов).

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