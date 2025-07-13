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09:35, 13 июля 2025Экономика

Назван главный покупатель российского шоколада

ООН: Казахстан стал главным импортером российского шоколада в январе-апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По итогам первых четырех месяцев 2025 года Казахстан оказался главным покупателем российского шоколада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торговой платформы ООН Comtrade.

За отчетный период Казахстан закупил у России этого вида продукции на общую сумму 78,3 миллиона долларов. В топ-5 ключевых импортеров шоколада из РФ также вошли Азербайджан с результатом 23,4 миллиона долларов, Узбекистан (21,4 миллиона), Киргизия (14,7 миллиона) и Грузия (8 миллионов).

Белоруссия также могла быть представлена в этом рейтинге. Однако с 2022 года власти соседней с РФ страны не предоставляют статистических подробностей по торговле. В то же время Китая не оказалось в пятерке лидером по объемам закупок российских сладостей. КНР заняла в рейтинге только шестое место (7,4 миллиона долларов). В топ-10 еще оказались Армения (5,7 миллиона), Сербия (3 миллиона), Молдавия (2,4 миллиона) и Германия (2,1 миллиона).

При этом Китай стал активно наращивать импорт российского шоколада ближе к концу весны 2025 года. Так, по итогам мая покупатели из этой азиатской страны приобрели у поставщиков из России этой продукции на общую сумму 2,5 миллиона долларов. В месячном выражении импорт увеличился более чем втрое. РФ, в свою очередь, также активно нарастила закупки китайских сладостей и вошла в топ-5 главных рынков сбыта для КНР.

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