Поставки одного вида продукции из Китая в Россию взлетели

РИА Новости: Экспорт китайского шоколада в Россию вырос в 3,2 раза в мае

По итогам мая 2025 года экспорт китайского шоколада в Россию увеличился более чем втрое в сравнении с апрельским показателем и достиг отметки в 2,5 миллиона долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В апреле Россия, напротив, резко сократила закупки этого вида продукции из азиатской страны. По итогам второго весеннего месяца экспорт шоколада из КНР в РФ упал в 3,6 раза к мартовскому уровню, до 770,6 тысячи долларов. Таким образом, за май закупки увеличились примерно в 3,2 раза в месячном выражении.

Подобная динамика позволила России войти в топ-5 главных покупателей китайского шоколада. На долю РФ пришлось в общей сложности 7,2 процента всего китайского экспорта. В четверку лидером по этому показателю вошли Малайзия с долей в 9 процентов, Гонконг и Япония (обе — по 8,3 процента), а также Индонезия (8,1 процента).

Россия не только импортирует шоколад из Китая, но и активно экспортирует этот вид продукции в азиатскую страну. Особый интерес к сладостям из РФ традиционно фиксируется в приграничных районах, отмечала ранее глава российско-китайской консалтинговой компании SinoRuss Сурана Раднаева. Рост спроса начинает постепенно прослеживаться и глубинных регионах КНР. В результате в настоящее время шоколад является одним из самых популярных российских лакомств в Китае, заключила эксперт.