Гражданка России и Украины попыталась подорвать старшего офицера Минобороны России

В Крыму ФСБ предотвратила теракт в отношении старшего офицера Минобороны РФ

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении старшего офицера Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

Российского военного планировали подорвать накануне Дня Победы в мае 2025 года в его машине. Сделать это должна была 25-летняя гражданка России и Украины, которую завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). Для совершения теракта задержанной передали компоненты взрывного устройства западного производства.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статьям 205 («Террористический акт») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее в Ялте задержали мужчину 1981 года рождения за подготовку теракта на День России.